Государственный язык Молдавии на сайте президента сменили на румынский

Бывший президент страны Игорь Додон неоднократно заявлял, что государственным языком Молдавии является молдавский. А его преемница Майя Санду с этим не согласна. Поэтому после того, как она вступила в должность, «молдавская» версия сайта стала «румынской». Русская и английская версия никак не поменялись.

Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык.

По мнению КС Молдавии, конституция страны имеет меньшую силу, чем декларация о независимости.