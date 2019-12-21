Государственный долг Франции стал больше ВВП

Издание сослалось на данные Национального института статистики и экономических исследований. По данным экспертов, подобная ситуация сложилась во Франции впервые за последние два года.

Власти прогнозировали показатель госдолга в 98,8% от ВВП на декабрь 2019 года. Эта гипотеза еще может оправдаться. Экономисты заявили, что к концу года соотношение всегда уменьшается.

Партия «Республиканцы» французского сената не столь оптимистично настроена. Ее представители предрекли ухудшение ситуации. Они убеждены, что виной всему пенсионная реформа, которая «дорого обойдется французам».