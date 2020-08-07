Twitter начал помечать аккаунты «государственных СМИ»
«Мы полагаем, что это важный шаг для того, чтобы люди, когда они видят аккаунт из другой страны, на котором обсуждаются геополитические вопросы, понимали его национальную принадлежность и были лучше проинформированы о том, кого он представляет», — указали они.
Пометка пока будет действовать для членов Совета безопасности ООН — США, Великобритании, Китая, Франции и России. Значок представляет собой трибуну с микрофоном. Также рядом с изображением будет написано «Правительственный аккаунт».
В Twitter при этом уточнили, что нововведение затронет аккаунты только тех, кто участвует в международных отношениях, к примеру, министров иностранных дел и послов, к ним же относятся главы государств, у которых миллионы подписчиков.
Надпись «Государственное СМИ» могут получить и некоторые каналы и издания, «в которых государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления, и/или контроля над производством и распространением» информации.
Любопытно, что личный блог главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян уже пометили значком, но телеканал BBC — нет. Twitter это объяснили тем, что СМИ, финансируемые государством, но имеющие редакционную независимость, не попадают в список помеченных.
Среди других СМИ, которые пометили — Sputnik и китайское агентство «Синьхуа».