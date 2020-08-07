Twitter начал помечать аккаунты «государственных СМИ»

Twitter ввел новую пометку, которая будет сопровождать аккаунты главных правительственных лиц и государственных СМИ. Об этом написали разработчики в своем блоге.

«Мы полагаем, что это важный шаг для того, чтобы люди, когда они видят аккаунт из другой страны, на котором обсуждаются геополитические вопросы, понимали его национальную принадлежность и были лучше проинформированы о том, кого он представляет», — указали они.

Пометка пока будет действовать для членов Совета безопасности ООН — США, Великобритании, Китая, Франции и России. Значок представляет собой трибуну с микрофоном. Также рядом с изображением будет написано «Правительственный аккаунт».

В Twitter при этом уточнили, что нововведение затронет аккаунты только тех, кто участвует в международных отношениях, к примеру, министров иностранных дел и послов, к ним же относятся главы государств, у которых миллионы подписчиков.

Надпись «Государственное СМИ» могут получить и некоторые каналы и издания, «в которых государство осуществляет контроль над редакционным контентом посредством финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления, и/или контроля над производством и распространением» информации.

Любопытно, что личный блог главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян уже пометили значком, но телеканал BBC — нет. Twitter это объяснили тем, что СМИ, финансируемые государством, но имеющие редакционную независимость, не попадают в список помеченных.

Среди других СМИ, которые пометили — Sputnik и китайское агентство «Синьхуа».