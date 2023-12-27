Мир 27 декабря 2023, 20:31 Государственные СМИ ликвидируют в Польше Министр культуры Польши Сенкевич сообщил о ликвидации государственных СМИ РИА «Новости»

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В Польше ликвидируют государственные средства массовой информации. Такое решение принял министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич, объясняя это отсутствием финансирования. Заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.

«В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство», — говорится в сообщении.

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Министр отметил, что это позволит провести в компаниях реструктуризацию и сохранить рабочие места.

Президент Польши Анджей Дуда 23 декабря наложил вето на бюджетный закон о финансировании государственных СМИ. Дуда назвал попытку финансировать государственные издания неприемлемой.