27 декабря 2023, 20:31
Государственные СМИ ликвидируют в Польше
Министр культуры Польши Сенкевич сообщил о ликвидации государственных СМИ
В Польше ликвидируют государственные средства массовой информации. Такое решение принял министр культуры и национального наследия Бартоломей Сенкевич, объясняя это отсутствием финансирования. Заявление опубликовали на официальном сайте ведомства.
«В связи с решением президента Польши о прекращении финансирования государственных СМИ я принял решение начать процедуру ликвидации компаний Польское телевидение, Польское радио и Польское информационное агентство», — говорится в сообщении.
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Министр отметил, что это позволит провести в компаниях реструктуризацию и сохранить рабочие места.
Президент Польши Анджей Дуда 23 декабря наложил вето на бюджетный закон о финансировании государственных СМИ. Дуда назвал попытку финансировать государственные издания неприемлемой.
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