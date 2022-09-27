Государственные похороны Синдзо Абэ начались в Японии | 360°

Мир 27 сентября 2022, 08:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Государственные похороны Синдзо Абэ начались в Японии Государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ начались в Японии РИА «Новости»

Читать 360tv в

Церемония государственных похорон бывшего японского премьера Синдзо Абэ началась в центре Токио. Она проходит в спортивно-концертном центре «Ниппон будокан». Об этом написал ТАСС.

Проститься с политиком пришли более четырех тысяч человек, включая около 700 зарубежных представителей. Как ранее сообщалось, Россию на похоронах представляет специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

Реклама

По данным агентства, сегодня специальный кортеж отъехал от дома в районе Томигая, где Абэ жил со своей семьей. Около здания дежурили дополнительные наряды полиции. Кортеж от дома политика сопровождали полицейские почетный караул трех родов войск Сил самообороны Японии

Реклама

Нападение на бывшего премьера страны произошло 8 июля 2022 года. Бывший моряк Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в Синдзо Абэ, когда он выступал в городе Нара. Политика экстренно госпитализировали, но не смогли спасти.

0 0 0 0 0 0