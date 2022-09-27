Государственные похороны Синдзо Абэ начались в Японии | 360°

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Государственные похороны Синдзо Абэ начались в Японии

Государственные похороны экс-премьера Синдзо Абэ начались в Японии

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Церемония государственных похорон бывшего японского премьера Синдзо Абэ началась в центре Токио. Она проходит в спортивно-концертном центре «Ниппон будокан». Об этом написал ТАСС.

Проститься с политиком пришли более четырех тысяч человек, включая около 700 зарубежных представителей. Как ранее сообщалось, Россию на похоронах представляет специальный представитель президента по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой.

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По данным агентства, сегодня специальный кортеж отъехал от дома в районе Томигая, где Абэ жил со своей семьей. Около здания дежурили дополнительные наряды полиции. Кортеж от дома политика сопровождали полицейские почетный караул трех родов войск Сил самообороны Японии

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Нападение на бывшего премьера страны произошло 8 июля 2022 года. Бывший моряк  Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами выстрелил в Синдзо Абэ, когда он выступал в городе Нара. Политика экстренно госпитализировали, но не смогли спасти.

Япония

Покушение на экс-премьера Японии Синдзо Абэ

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