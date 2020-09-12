ГосТВ Белоруссии обвинило компанию PandaDoc в финансировании женских протестов

Компания PandaDoc финансировала женские протесты в Белоруссии. С таким заявлением выступило Агентство теленовостей, входящее в в государственную «Белтелерадиокомпанию».

«Еще в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счет Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов, но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, и тут в дело вступила компания PandaDoc», — сообщается в сюжете Агентства теленовостей, который опубликовали на официальном канале на Youtube.

Журналисты обнаружили, что супруга одного из руководителей компании является активной сторонницей движения «Женская сила», которое поддерживает женские протесты в стране. Авторы сюжеты заявили, что женщинам платят за участие в подобных акциях и что «это далеко не новость».

Ранее сооснователь компании поддержал протестное движение в Белоруссии и предложил помощь сотрудникам силовых ведомств, которые решат уволиться. Через некоторое время четверо сотрудников минского офиса компании были арестованы по делу о мошенничестве.