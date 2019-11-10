Гости подрались на свадьбе, а молодожены обвинили отель. Впереди суд

Влюбленные из английского города Вулверхэмптон решили праздновать свадьбу в считавшемся хорошим отеле Ramada. В знаменательный день бракосочетания гости между собой что-то не поделили. Случилась драка.

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На место приехали полицейские и врачи. Несколько человек получили легкие травмы, троих госпитализировали. Вместо того, чтобы разнимать конфликтующие стороны, сотрудники отеля снимали драку на свои смартфоны. Видео практически сразу появилось в Сети, где его посмотрели тысячи людей.

Теперь семьи молодоженов намерены судиться с отелем Ramada, обвиняя его сотрудников во вторжении в личную жизнь. Они требуют как минимум публичных извинений. Кроме того, отмечавшие свадьбу убеждены: если бы работники заведения выполняли свои прямые обязанности, то оказали бы пострадавшим первую помощь, разняли бы дерущихся. Влюбленные их родственники недовольны также действиями местной полиции. Правоохранители на некоторое время закрыли главные ворота отеля, из-за чего на место происшествия бригады скорой помощи прибыли с опозданием.