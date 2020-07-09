Госсовет Турции поддержал передел собора Святой Софии в мечеть

Госсовет поддержал переименование собора-музея на мечеть. О смене статуса собора официально должны объявить 10 июля.

О планах властей Турции изменить статус собора Святой Софии стало известно 2 июля. По результатам недавних опросов, около 70% опрошенных граждан Турции одобрили решение о превращении статуса Святой Софии в мечеть.

Против смены статуса достопримечательности выступили госсекретарь США Майк Помпео и Русская православная церковь (РПЦ). Госдума направила обращение к Великому национальному собранию Турции по вопросу Софийского собора.

Собор Святой Софии освятили 27 декабря 537 года. Около тысячи лет он был самым большим храмом в мире, но потом превратился в главную мечеть Османской империи. С 1935 года Айя-София носит статус музея, а в 1985-м ее признали памятником мирового наследия ЮНЕСКО.