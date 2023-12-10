Мир 10 декабря 2023, 15:22 Госслужащий-бездельник в ФРГ получил 350 тысяч евро, не проработав и дня Bild: немецкий чиновник пять лет ничего не делал и заработал 350 тысяч евро Unsplash

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Ответственный за строительство чиновник в немецкой общине Бетцдорф-Гебхардсхайн за пять лет не реализовал ни одного проекта. Однако местные власти заплатили ему 350 тысяч евро, сообщила немецкая газета Bild.

Бургомистр общины Бетцдорф-Гебхардсхайн Бернд Брато ввел в штат местной администрации должность ответственного за строительство и планирование. Мужчина, получивший эту работу, мог выполнять ее из дома по мере поступления запросов от властей.

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Однако такие запросы ему не направляли. Тем не менее чиновник исправно получал 70 тысяч евро в год. Надзорные органы заинтересовались, каким образом не выполнивший ни одного заказа госслужащий заработал 350 тысяч евро.

Издание уточнило, что сейчас профильные ведомства расследуют это дело. Поскольку штатную единицу ввел Брато, не исключено, что ему придется возместить нанесенный государству ущерб. А госслужащему-бездельнику ничего не грозит, потому что он не нарушал трудовой регламент.

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