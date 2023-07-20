Мир 20 июля 2023, 22:45 Госсекретаря Франции уволили после съемки для Playboy BFMTV: снявшаяся для журнала Playboy госсекретарь Франции Шьяппу ушла в отставку Википедия

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Госсекретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа, которая приняла участие в фотосессии для журнала Playboy, оставила свой пост в правительстве. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

«Шьяппа покинула правительство, расплачиваясь за появление фотографий на обложке Playboy», — заявили журналисты.

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В интервью телеканалу она подчеркнула, что не сожалеет по поводу своего опыта работы в правительстве Франции.

По данным газеты Le Figaro, в апреле премьер-министр Франции Элизабет Борн сказала госсекретарю, что ее интервью «категорически неуместно в сегодняшнем социальном контексте». После этого Шьяппа заявила в Twitter, что везде отстаивает права женщин, а «во Франции они свободны».

После появления снимков с 40-летней Марлен Шьяппой в журнале Playboy его продажи за «три часа» составили свыше 100 тысяч экземпляров.