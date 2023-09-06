Мир 06 сентября 2023, 16:33 Госсекретарь США заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ Блинкен: ВСУ добились определенных результатов в рамках контрнаступления Министерство обороны Украины

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Вооруженные силы Украины добились определенных результатов в рамках контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел телеканал CNN.

Речь идет о «заметном прогрессе», однако дипломат не уточнил, что именно имел в виду. Власти США хотят убедиться, что у Украины есть все необходимое для достижения успеха, в том числе в долгосрочной перспективе, отметил Блинкен.

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«Мы наблюдаем заметный прогресс в контрнаступлении, и это очень обнадеживает», — подчеркнул он.

Госсекретарь США объяснил свой визит в украинскую столицу необходимостью продемонстрировать «постоянную и решительную поддержку» Украины со стороны Соединенных Штатов. Американские власти «полны решимости» работать дальше над восстановлением экономики Украины, заключил Блинкен.

Руководитель пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь обсудит с украинскими чиновниками потребности страны в безопасности, энергетике и гуманитарной сфере. Блинкен пробудет с визитом в Киеве два дня, сообщил RT.