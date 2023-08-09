Мир 09 августа 2023, 07:46 Госсекретарь США выступил за освбождение президента Нигера Госсекретарь США Блинкен призвал мятежников отпустить президента Нигера и его семью РИА «Новости»

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен поговорил по телефону с президентом Нигера Мохамедом Базумом. Представитель Госдепа призвал мятежников освободить лидера страны и его семью. Об этом Блинкен написал на своей странице в соцсети Х (бывшая Twitter)

«Поговорил с президентом Нигера Базумом, чтобы выразить наши постоянные усилия по поиску мирного решения нынешнего конституционного кризиса. Соединенные Штаты повторяют наш призыв к немедленному освобождению его и его семьи», — заявил он.

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Ранее госсекретарь в интервью радиостанции RFI не стал отвечать на вопрос о возможном выводе военных США из Нигера. По информации координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джона Кирби, в Нигере находятся около тысячи американских военнослужащих. Их не собираются привлекать к эвакуации иностранцев.

Госпереворот в Нигере произошел в конце июля 2023 года. Тогда военные этой страны объявили об отстранении от власти Базума. После этого в стране объявили комендантский час и закрыли границы. Недавно стало известно, что четыре африканские государства хотят отправить в Нигер своих военных.