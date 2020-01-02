Госсекретарь США в беседе с премьером Ирака осудил нападение на посольство США в Багдаде

«Госсекретарь Помпео провел беседу с премьер-министром Ирака Аделем Абделем Махди и самым решительным образом осудил террористическую атаку на посольство США в Багдаде, совершенную 31 декабря при поддержке Ирана», — указано в пресс-релизе.

В разговоре Помпео отметил меры, принятые правительством Ирака для улучшения ситуации в области безопасности. Он также указал на обязательства иракских властей предотвратить возможные нападения на американскую дипломатическую миссию.

Ранее сообщалось, что США отправят в Ирак 750 военных после нападения на свое посольство. Предполагается, что части разместят на территории дипмиссии для усиления ее безопасности.

31 декабря иракские демонстранты, выступающие против ударов авиации США по Ираку, смогли прорваться на территорию американского посольства.