Госсекретарь США раскрыл сроки окончания спецоперации на Украине — СМИ
CNN: Блинкен считает, что спецоперация на Украине продлится до конца 2022 года
Российская спецоперация может продлиться на Украине до конца 2022 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, написал телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.
«[Блинкен] обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться», — сказал один из собеседников телеканала.
По словам источников, многие официальные лица США и Европы считают, что ситуация на Украине не разрешился в краткосрочной перспективе. Также чиновники полагают, что конечные цели президента России Владимира Путина не изменятся.
Как отмечается в статье, мнение о затяжном характере конфликта сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев». Блинкен считает, что спецоперация будет длиться в течение всего года. При этом два европейских чиновника заявили, что военные действия могут продолжаться от четырех месяцев до полугода. В конечном итоге, по их мнению, конфликт на Украине приведет к тупиковой ситуации.
В любом случае, чем дольше будут идти военные действия, тем более серьезными будут гуманитарные потери для жителей Украины.