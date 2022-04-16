Российская спецоперация может продлиться на Украине до конца 2022 года. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, написал телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

«[Блинкен] обсудил со своими коллегами нашу обеспокоенность тем, что конфликт может затянуться», — сказал один из собеседников телеканала.

По словам источников, многие официальные лица США и Европы считают, что ситуация на Украине не разрешился в краткосрочной перспективе. Также чиновники полагают, что конечные цели президента России Владимира Путина не изменятся.

Как отмечается в статье, мнение о затяжном характере конфликта сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев». Блинкен считает, что спецоперация будет длиться в течение всего года. При этом два европейских чиновника заявили, что военные действия могут продолжаться от четырех месяцев до полугода. В конечном итоге, по их мнению, конфликт на Украине приведет к тупиковой ситуации.

В любом случае, чем дольше будут идти военные действия, тем более серьезными будут гуманитарные потери для жителей Украины.