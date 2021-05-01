Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит вопрос строительства «Северного потока — 2» с главой МИД Германии Хайко Маасом. Он намерен призвать министра остановить проект, заявил и. о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

По словам Рикера, Блинкен планирует на следующей неделе провести переговоры с Маасом. Встреча делегаций США и Германии пройдет в двустороннем формате.

«Северный поток 2» остается проблемой, мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он должен быть остановлен», — привело слова представителя Госдепартамента РИА «Новости».

Госдепартамент сообщал, что 2 апреля Блинкен отправится в Великобританию. В начале следующей неделе госсекретарь примет участие в министерской встрече G7. Также Блинкен планирует провести двусторонние переговоры.

Ранее президент России Владимир Путин назвал недобросовестную конкуренцию причиной политических спекуляций вокруг «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что трубопровод является экономическим проектом, не имеющим ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня.