Госсекретарь США Помпео отложил визит на Украину по непонятным причинам на неопределенный срок

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил анонсированный ранее на 3 января визит в Киев. Точные причины, по которым глава американского внешнеполитического ведомства отказался от поездки на Украину, не называются.

Как утверждают информированные журналисты радиостанции «Голос Америки», отказаться от зарубежных поездок госсекретарь вынужден из-за вспыхнувших в Ираке беспорядков. Там накануне произошло нападение манифестантов на посольство США. В частности, 31 декабря участники акции протеста против авиаударов Вашингтона по иракским ополченцам попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Они оставили попытки прорваться внутрь лишь в среду, 1 января.

В рамках своего вояжа Помпео собирался посетить не только Киев, но и Минск. Теперь визиты госсекретаря на Украину и в Белоруссию отложены на неопределенный срок.

Официального подтверждения, что поездки отменились из-за волнений в Ираке, пока не поступало. Пока что эти события связали между собой только в СМИ. Американские власти объяснять происходящее не стали.