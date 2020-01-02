    02 января 2020, 08:09

    Госсекретарь США Помпео отложил визит на Украину по непонятным причинам на неопределенный срок

    Алексей Сахаров

    Государственный секретарь США Майк Помпео отложил анонсированный ранее на 3 января визит в Киев. Точные причины, по которым глава американского внешнеполитического ведомства отказался от поездки на Украину, не называются.
    Госсекретарь США Помпео отложил визит на Украину по непонятным причинам на неопределенный срок

    Как утверждают информированные журналисты радиостанции «Голос Америки», отказаться от зарубежных поездок госсекретарь вынужден из-за вспыхнувших в Ираке беспорядков. Там накануне произошло нападение манифестантов на посольство США. В частности, 31 декабря участники акции протеста против авиаударов Вашингтона по иракским ополченцам попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Они оставили попытки прорваться внутрь лишь в среду, 1 января.

    В рамках своего вояжа Помпео собирался посетить не только Киев, но и Минск. Теперь визиты госсекретаря на Украину и в Белоруссию отложены на неопределенный срок.

    Официального подтверждения, что поездки отменились из-за волнений в Ираке, пока не поступало. Пока что эти события связали между собой только в СМИ. Американские власти объяснять происходящее не стали.