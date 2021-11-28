Госсекретарь США поблагодарил ученых ЮАР за быстрое выявление штамма «омикрон»

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил южноафриканских ученых за оперативное выявление нового штамма коронавируса. Он оценил работу специалистов в телефонном разговоре с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Госсекретарь выразил признательность за давнее сотрудничество между США и Южной Африкой в сфере здравоохранения. Госсекретарь Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских ученых за быстрое выявление разновидности „омикрон“», — сказано в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Также Блинкен отметил действия правительства ЮАР, которое не стало скрывать информацию о зафиксированном варианте вируса. Госсекретарь подчеркнул, что такая прозрачность должна послужить примером другим странам.

«Блинкен и Пандор подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между США, Африканским союзом, Южной Африкой и другими пострадавшими африканскими странами с целью содействия вакцинации населения», — сообщил Прайс.

Во время разговора госсекретарь выразил Пандор признательность за давнее сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения.