Госсекретарь США поблагодарил ученых ЮАР за быстрое выявление штамма «омикрон»
Госсекретарь США Блинкен поблагодарил ученых ЮАР за быстрое выявление штамма «омикрон»
Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил южноафриканских ученых за оперативное выявление нового штамма коронавируса. Он оценил работу специалистов в телефонном разговоре с главой МИД ЮАР Наледи Пандор.
«Госсекретарь выразил признательность за давнее сотрудничество между США и Южной Африкой в сфере здравоохранения. Госсекретарь Блинкен в особенности дал высокую оценку работе южноафриканских ученых за быстрое выявление разновидности „омикрон“», — сказано в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Также Блинкен отметил действия правительства ЮАР, которое не стало скрывать информацию о зафиксированном варианте вируса. Госсекретарь подчеркнул, что такая прозрачность должна послужить примером другим странам.
«Блинкен и Пандор подчеркнули важность дальнейшего сотрудничества между США, Африканским союзом, Южной Африкой и другими пострадавшими африканскими странами с целью содействия вакцинации населения», — сообщил Прайс.
Во время разговора госсекретарь выразил Пандор признательность за давнее сотрудничество двух стран в сфере здравоохранения.