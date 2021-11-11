Госсекретарь США обвинил Россию во всех провокациях в Донбассе

Все провокации в Донбассе являются делом рук России. При этом украинская сторона проявляет сдержанность, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Все провокации, которые мы видим, идут из России, все эти передвижения войск, которые мы видим вдоль украинских границ», — сказал Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Цитату привело РИА «Новости».

По словам госсекретаря, США обеспокоены возможностью повторения Россией серьезной ошибки 2014 года. Блинкен заявил, что тогда страна накопила силы вдоль границы, а затем вторглась на суверенную украинскую территорию.

«При этом ложно заявляла, что ее спровоцировали», — добавил он.

Как отметил Блинкен, у Вашингтона нет понимания в вопросе намерений Москвы. При этом власти страны понимают, как она действует.

«Мы продолжаем поддерживать деэскалацию в регионе и дипломатическое решение на востоке Украины», — подчеркнул госсекретарь.

Он выразил обеспокоенность в связи с необычной военной активностью со стороны России вдоль украинской границы. Сейчас США ведут консультации с со своими союзниками и партнерами относительно этой темы.