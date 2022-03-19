Госсекретарь США назвал условие снятия санкций с России
Госсекретарь Блинкен: США снимут с России санкции, когда страна изменит политический курс
Американские власти отменят антироссийские санкции, когда страна изменит свой политический курс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Безусловно, нет цели сохранять все это [санкции] навечно. Цель санкций — изменить их [России] поведение», — сказал Блинкен журналистам. Цитату привел ТАСС.
По словам госсекретаря, необходимо быть готовыми к тому, что санкционное давление будет продолжаться определенное время. Также он призвал подготовиться к тому, что желаемый результат может быть достигнут не сразу.
Ранее Блинкен заявил, что США примут меры в отношении Китая, если если власти страны поддержат российскую спецоперацию на Украине. Он пояснил, что американцы обеспокоены желанием Китая поставить России военную технику.
Сейчас Россия и Украина продолжают вести переговоры. Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, главными пунктами обсуждения стали нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что украинская делегация готова принять нейтральный статус в обмен на дополнительные гарантии безопасности.