Госсекретарь США назвал условие снятия санкций с России

Американские власти отменят антироссийские санкции, когда страна изменит свой политический курс. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Безусловно, нет цели сохранять все это [санкции] навечно. Цель санкций — изменить их [России] поведение», — сказал Блинкен журналистам. Цитату привел ТАСС.

По словам госсекретаря, необходимо быть готовыми к тому, что санкционное давление будет продолжаться определенное время. Также он призвал подготовиться к тому, что желаемый результат может быть достигнут не сразу.

Ранее Блинкен заявил, что США примут меры в отношении Китая, если если власти страны поддержат российскую спецоперацию на Украине. Он пояснил, что американцы обеспокоены желанием Китая поставить России военную технику.

Сейчас Россия и Украина продолжают вести переговоры. Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, главными пунктами обсуждения стали нейтральный статус Украины и ее отказ от вступления в НАТО. Он подчеркнул, что украинская делегация готова принять нейтральный статус в обмен на дополнительные гарантии безопасности.