Газопровод «Северный поток — 2» является рычагом воздействия на Россию. Проект вряд ли будет работать при эскалации ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если он (трубопровод — прим. ред.) когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это произойдет, если Россия возобновит агрессию против Украины», — сказал госсекретарь телеканалу NBC.

Он добавил, что президенту России Владимиру Путину стоит учитывать сложившуюся ситуацию во время планирования своих дальнейших шагов. Также Блинкен напомнил, что сейчас нет прокачки газа через «Северный поток — 2».

«В действительности это рычаг воздействия на Россию, поскольку президент Путин хочет, чтобы через этот трубопровод начал поступать газ», — заявил глава Госдепа США.

Западные страны в последнее время все чаще стали говорить о якобы стягивании российских войск к украинской границе. При этом Россия неоднократно отвергала все обвинения и заверяла, что ни о каком нападении речи не идет. Посольство России в Лондоне выразило озабоченность в связи с чрезмерным использованием термина «российская агрессия».