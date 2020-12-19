Госсекретарь США назвал Россию врагом Америки

Госсекретарь США Майк Помпео включил Россию в список врагов Америки. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Марку Левину, текст которого опубликовал Госдепартамент США.

Ведущий в интервью обратил внимание на то, что некоторые представители Республиканской партии не считают Россию врагом, даже после обвинений в сторону Москвы в попытке вмешательства в американские выборы.

«Мне постоянно задают вопрос о том, кто наш враг, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш уклад жизни, наши республиканские и базовые демократические принципы. Россия определенно входит в этот список», — ответил на вопрос Помпео.

Госсекретарь напомнил, что они подозревают Россию в причастности к недавним кибератакам. Еще один аргумент, почему Россию он считает врагом Америки, Помпео назвал нацеливание «больших ядерных ракет на США».

При этом он считает Китай более важной «экзистенциальной» угрозой США, несмотря на то, что, по мнению Помпео, российское руководство является риском для тех, кто любит свободу.