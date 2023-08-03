Мир 03 августа 2023, 18:49 Госсекретарь США назвал истинную цель зерновой сделки Энтони Блинкен: зерновая сделка предназначалась для поставок украинского зерна миру РИА «Новости»

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«Черноморская инициатива» предназначалась для поставок украинского зерна миру. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН по продовольственной безопасности.

Глава Госдепа отметил, что зерновая сделка принесла конкретные плоды. Отгрузки в рамках соглашения позволяли снизить цены на продукты питания на четверть, указал Блинкен.

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Госсекретарь США высоко оценил участие Турции в «Черноморской инициативе». Кроме того, руководитель американского ведомства призвал членов ООН потребовать от России перестать использовать зерновую сделку для шантажа.

Соглашение о вывозе сельскохозяйственных грузов c Украины по безопасному коридору в Черном море подписали 22 июля 2022 года. Участниками договоренностей выступили Россия, Украина, Турция и ООН.

Сделку несколько раз продлевали, однако 17 июля 2023 года РФ приостановила участие в ней. Причиной стало невыполнение российских условий в рамках «Черноморской инициативы».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее призвал страны G20 надавить на Россию, чтобы страна вернулась в зерновую сделку. По его словам, Евросоюз продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по возобновлению соглашения.