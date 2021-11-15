Госсекретарь США: Лукашенко отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной

Миграционный кризис является попыткой президента Белоруссии Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь подтвердил поддержку Польши со стороны США. По его словам, режим Лукашенко цинично использует уязвимых мигрантов.

«Эти действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — сказано в заявлении официального представителя Госдепа Неда Прайса. Цитату привело РИА «Новости».

Как отметил Прайс, Блинкен вместе со своим польским коллегой Збигневом Рау осудили использование беженцев. Они призвали белорусского лидера решить первопричину объявленных санкций. Речь идет об «отказе белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод».

Во время переговоров госсекретарь поблагодарил Польшу за поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Прайс подчеркнул, что США со своими союзниками нацелены на то, чтобы Россия заплатила за военную агрессию и пагубное влияние в регионе.