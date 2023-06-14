Мир 14 июня 2023, 09:10 Госсекретарь США и глава МИД КНР обсудили каналы связи между Вашингтоном и Пекином Госсекретарь США Блинкен и глава МИД КНР Цинь Ган провели телефонный разговор РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Они обсудили важность диалога между странами, сообщил ТАСС.

«Госсекретарь обсудил важность поддержания открытых линий связи для ответственного регулирования отношений между США и КНР, чтобы избежать просчетов и конфликтов», — заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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По словам Миллера, Блинкен четко дал понять, что США будут использовать дипломатические усилия, «чтобы поднимать беспокоящие их вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества».

Отношения между Соединенными Штатами и Китаем обострились после того, как занимавшая пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси заявилась на Тайвань. КНР считает остров одной из своих провинций, поэтому республика осудила действия американцев.

Эксперты начали замечать признаки начала новой холодной войны между Китаем с США и западным миром. Американская сторона неоднократно публично жаловалась, что КНР не отвечает на звонки по вопросам о контроле над вооружениями. Республика также стала серьезной угрозой для положения доллара в мире.

Особенно не нравится США, что Китай поддерживает дружеские отношения с Россией. Ранее американские СМИ писали, что президент РФ совместно с китайским коллегой и другими международными союзниками нанесли мощный удар по мировому господству Соединенных Штатов.