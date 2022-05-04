Госсекретарь США Блинкен заразился коронавирусом

Госсекретарь США Энтони Блинкен заразился коронавирусом. Болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Нед Прайс. Его слова привел ТАСС.

«ПЦР-тест госсекретаря Энтони Блинкена сегодня днем показал положительный результат на COVID-19», — говорится в письменном сообщении Прайса.

При этом он подчеркнул, что Блинкен несколько дней не встречался с президентом США Джо Байденом.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заразилась коронавирусом. Она не имела ярко выраженных симптомов, при этом провела на карантине несколько дней. Перед тем, как получить положительный тест на COVID-19, Псаки общалась с президентом США Джо Байденом. Его тест показал отрицательный результат.

Также сообщалось, что муж вице-президента США Камалы Харрис заразился коронавирусом. Дуглас Эмхофф получил положительный результат теста, а сама Харрис сдала отрицательный анализ.

Ранее королева Великобритании Елизавета II рассказала, как себя чувствовала во время заболевания COVID-19. Она перенесла коронавирусную инфекцию в феврале.