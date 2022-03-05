Госсекретарь США пообещал «давить» на Россию

Запад продолжит оказывать беспрецедентное давление на Россию. Ограничения будут расти, пока не завершится спецоперация на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Давление на Россию не только беспрецедентно, не только дает весьма конкретные результаты в России, но это давление будет только продолжаться», — сказал Блинкен во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он добавил, что давление будет увеличиваться до тех пор, пока не прекратится спецоперация на Украине. Выступление американского госсекретаря транслировали телеканалы США. Блинкен и Кулеба провели переговоры на польско-украинской границе.

Ранее госсекретарь США отмечал, что американские власти готовы провести переговоры с Россией по ситуации на Украине, если страна отведет свои войска. По словам официального представителя Белого дома Джен Псаки, США не рассматривают меры, которые могли бы привести к конфликту с Россией. Так она ответила на вопрос, касающийся просьбы президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении самолетов или объявлении бесполетной зоны.