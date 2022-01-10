Госсекретарь Казахстана сообщил, что в событиях в стране был сговор внутренних и внешних сил

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин сообщил, что в событиях в стране был сговор внутренних и внешних сил. Об этом он заявил в эфире канала «Хабар-24».

«Имеет место некий заговор внутренних и определенных внешних сил, поскольку участниками, так скажем, ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане», — объяснил ситуацию Карин.

По его словам, в сговоре приняли участие представители криминальных организаций, террористы и распространители информации. При этом Карин отметил очень грамотную работу последних.

Протесты в Казахстане пошли с самого начала 2022 года. Первыми городами, чьи жители вышли на улицы, стали Жанаозен и Актау. Часть их населения воспротивилась двукратному повышению цен на сжиженный газ. Позже протесты начались и в других городах, в том числе и в самом крупном — Алма-Ате. Власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения в стране до 19 января. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 ноября отправил правительство в отставку и возглавил Совбез. Он также обратился в ОДКБ. Миротворцы организации уже прибыли в страну и начали свою деятельность.