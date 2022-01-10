Госсекретарь Казахстана объяснил, что на самом деле произошло в стране

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин объяснил, что в стране произошла гибридная террористическая атака с целью дестабилизации и впоследствии переворота. Об этом он заявил в эфире телеканала «Хабар-24».

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — констатировал Карин.

Он также отметил, что ответ на вопрос о том, кто за этим стоит, последует от спецслужб.

Протесты в Казахстане начались с самых первых дней 2022 года. Первыми вышедшими на улицу городами стали Жанаозен и Актау — их жители продемонстрировали недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. Позднее протестовать начали также в Алма-Ате — там последовали случаи мародерства. Власти Казахстана ввели в стране режим чрезвычайного положения до 19 января. ООН заявила, что в ходе протестов примерно тысяча человек получили ранения, погибли 16 силовиков, уточнили в МВД.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совет безопасности. Он сообщил, что попросил о помощи ОДКБ, представители которой уже направили в страну миротворцев.