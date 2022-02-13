Госпогранслужба Украины опровергла запрет на въезд граждан РФ в страну

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о полном запрете на въезд в страну для россиян. Его слова привело издание «Телеграф».

«Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают», — рассказал Демченко.

Он добавил, что каждый день запрет на въезд получают десятки иностранных граждан. Происходит это «по разным причинам». Среди них есть и россияне. Демченко подчеркнул, что им, как и всем, «необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».

Ранее о полном запрете на въезд россиян на территорию Украины сообщило издание «Страна.ua». По данным издания, исключения могут быть сделаны для тех, кто предоставит справку о смерти близких родственников. Как рассказали очевидцы происходящего на пропускных пунктах, пограничники, отказывая во въезде в страну, якобы ссылались на приказ руководства, который поступил 12 февраля около 13:00 по местному времени.

Данную информацию позже подтвердил депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. В своем Telegram-канале он также написал, что «Украина перестала впускать на свою территорию граждан России».