«Господь наказал»: Лукашенко выдвинул свою версию причины пандемии коронавируса

Пандемию коронавируса людям послал Бог за хамское отношение к природе. Нужна гармония с окружающим миром, иначе — бедность и болезни. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями трудового коллектива холдинга «Горизонт».

«В своем послании (новогоднем обращении — прим. ред.) я электромобили упоминал, но главный посыл был, что Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», — приводит БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко добавил, что в некоторых европейских странах определились со сроками, когда с дорог уберут машины с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, у Белоруссии есть шанс сделать это раньше других.

В конце декабря прошлого года белорусский президент назвал себя скептиком и категорически отказался прививаться от коронавируса. Он подчеркнул, что бессимптомно переболел летом и надеется, что теперь 2019-nCoV будет обходить его стороной.