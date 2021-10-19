Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили

Консилиум из шести врачей Минздрава Грузии и личного врача экс-президента республики Михаила Саакашвили навестил политика в тюрьме и взял все необходимые анализы. Медики пришли к выводу, что его нужно госпитализировать для интенсивного наблюдения.

Об этом «Интерфаксу» сообщил член консилиума Зураб Пагава.

«Мы дали рекомендацию о госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться», — заявил врач. Решение медиков должны принять депутаты парламента, Минюст и Минздрав Грузии.

Пагава уточнил в разговоре со Sputnik Грузия, что речь идет о профилактической, а не срочной госпитализации. Есть высокая вероятность осложнений. Решение нужно принять в ближайший период.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе добавил, что перевод в больницу произойдет не сегодня.

«Сейчас в течение 3-4 часов мы изучали ответы анализов. Пока его состояние такое же, как и было. Особых ухудшений нет», — сказал Кипшидзе.

Михаил Саакашвили голодает 19-й день и не собирается прекращать голодовку после того, как был задержан 1-го октября на территории Грузии. Его адвокаты утверждают, что политик с трудом передвигается по камере. В республике он был заочно осужден на девять лет по делам об убийстве банкира и избиении депутата.