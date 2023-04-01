Мир 01 апреля 2023, 18:38 Госпитализированного наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд принудительно Наместника Киево-Печерской лавры доставят в суд из больницы принудительно РИА «Новости»

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Шевченковский суд Киева сначала перенес заседание об избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на 3 апреля, а после вновь назначил разбирательство на вечер субботы, 1 апреля. Об этом сообщил информационно просветительский отдел Украинской православной церкви (УПЦ).

В ходе первого судебного заседания священник устало плохо. По его просьбе судья объявил перерыв до понедельника, 3 апреля. Как сообщил представляющий интересы митрополита Павла адвокат, сейчас предстоятель лавры находится в больнице.

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Но судья переназначил судебное заседание и принял решение о принудительном приводе госпитализированного священнослужителя.

«После объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание до 17:00 сегодня, владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе», — подчеркнул защитник.

После он добавил, что судья выдал предписание, чтобы приставы доставили священнослужителя в суд. Заседание пройдет в 18:30 по местному времени (совпадает с московским).

Служба безопасности Украины предъявила наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу обвинения в разжигании межрелигиозной розни и работе на Россию. В ведомстве подчеркнули, что свои выводы сделали на основании публичных выступлений священника.

Сам митрополит Павел подчеркнул, что никогда никого не оскорблял, а в публичных выступлениях цитировал Евангелие.