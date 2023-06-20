Мир 20 июня 2023, 22:40 Госпитализацию мужчин без разрешения военкома запретили в регионе Украины Госпитализацию мужчин без санкции военкома запретили в Ивано-Франковской области Pxhere

Читать 360tv в

Медицинские учреждения Ивано-Франковской области Украины теперь должны согласовывать с военкомами плановую госпитализацию мужчин. Об этом сообщило украинское издание «Страна». В статье журналисты сослались на приказ областного военкома.

К военнообязанным гражданам Украины относятся все мужчины в возрасте от 18 до 59 лет.

Реклама

Правило о «временной приостановке плановых госпитализаций пациентов-военнообязанных без согласования с ТЦК [военкоматом]» до больниц указанного региона должен довести департамент охраны здоровья.

Помимо этого, больницы ежедневно до 11:00 должны оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которые обратились за срочной помощью.

В пятницу, 16 июня, украинские СМИ сообщили, что в Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию людей и транспортных ресурсов. Как отмечалось, приказ «О проведении всеобщей мобилизации» был подписан еще 13 июня. Таким образом все военнообязанные мужчины в области должны прийти в городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки не позднее, чем через 10 дней после объявления о мобилизации.