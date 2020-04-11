Госпиталь в Центральном парке и похороны на острове. Как коронавирус меняет жизнь в США

Коронавирус меняет систему медицины по всему миру, временные госпитали разворачивают в самых необычных местах. В Нью-Йорке мобильную больницу построили в Центральном парке, и она уже заполнена. Жертв COVID-19 хоронят в огромных братских могилах на отдаленном острове. О том, где размещают больных и умерших американцев, — в материале «360».

Нью-Йорк, Центральный парк

В главном парке главного города Америки с 1 апреля действует полевой госпиталь для больных коронавирусом. Это 14 армейских палаток, рассчитанных на 68 койко-мест. К 9 апреля 52 из них были заполнены, писала The New York Post.

Госпиталь разместился через дорогу от больницы Mount Sinai и строился, чтобы принимать оттуда пациентов. В основном за помощью приходят чернокожие и латиноамериканцы. Госпиталь — это частная инициатива организации миссионеров-евангелистов Samaritan’s Purse («Кошелек самаритянина»). Они же оплачивают работу медсестер и врачей.

Больница в соборе

Временный госпиталь собирались разместить и в крупнейшем готическом храме в мире — кафедральном соборе Иоанна Богослова в Нью-Йорке. На днях настоятель собора епископ Клифтон Дэниел объявил, что в здании оборудуют места для 200 пациентов. Первых больных планировали доставить уже к концу этой недели. Однако в четверг священники внезапно отказались от своих планов.

Официальной причиной назвали снижение числа пациентов, которым требуется госпитализация. Нью-Йорк выходит на плато по количеству новых случаев COVID-19, после должен наступить спад заболеваемости. Неофициально епископы сообщили The New York Times, что решили выйти из проекта, узнав о роли в нем «Кошелька самаритянина». Это церковное объединение часто критикуют за антимусульманскую и анти-ЛГБТ-риторику,

Похороны на острове

На острове Харт в Нью-Йорке неопознанных жертв коронавируса хоронят в огромных братских могилах. Остров используется как кладбище для нищих и бездомных на протяжении полутора сотен лет. До последнего времени похороны там проводились раз в неделю, теперь работа прерывается только в выходные.

9 апреля журналисты сняли с дрона, как работает одна из похоронных бригад. Люди в защитных костюмах укладывают гробы двумя рядами в длинную и глубокую траншею, а затем засыпают землей. В тот день на острове похоронили 40 людей с коронавирусом.

По числу заразившихся вирусом штат Нью-Йорк обгоняет любую страну мира. За последние сутки там выявили еще 9 тысяч заболевших, общее число превысило 170 тысяч. Количество подтвержденных случаев коронавируса в США приближается к 500 тысячам. Жертвами COVID-19 в стране стали более 18 тысяч человек, в штате Нью-Йорк — 7844, в одноименном городе погибли 5820.