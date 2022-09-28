Госнаграду за подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях призвали учредить в России | 360°

Мир 28 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber Госнаграду за подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях призвали учредить в России

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Директор Института политических исследований, член Общественной палаты России Сергей Марков предложил учредить госнаграду за участие в подготовке референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом написал «Петербургский дневник».

Больше всего на референдумах, по словам Маркова, его удивила высокая явка людей.

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«В работе избиркомов на местах приняли участие почти 20 тысяч отважных людей. Я считаю, что в России необходимо учредить государственную награду за участие в подготовке референдума о присоединении к нашей стране», — сообщил политолог.

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Ранее сообщалось о состоявшемся референдуме на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как отметили в ЦИК, подавляющее большинство людей проголосовали за присоединение территорий к России.

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