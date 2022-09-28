Госнаграду за подготовку референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях призвали учредить в России | 360°

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Общество
28 сентября 2022, 19:05
ВИЧ-инфицированных не призовут на мобилизацию
Общество
28 сентября 2022, 18:51
Власти Удмуртии рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в ижевской школе
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Подмосковье
28 сентября 2022, 18:49
Готовность к зиме в Шаховской проверили инспекторы ГУСТ
Подмосковье
28 сентября 2022, 18:46
Пять новых детских площадок установили в Серебряных прудах
Общество
28 сентября 2022, 18:45
«Для людей это вопрос выживания и надежда». Малькевич объяснил результаты референдумов
Подмосковье
28 сентября 2022, 18:38
Школьные тетради с портретами героев России отправили из Балашихи в Донбасс
Мир
28 сентября 2022, 18:36
Европейские политики намекнули на вину США в утечках газа на «Северных потоках». Какими будут последствия
Подмосковье
28 сентября 2022, 18:34
Химки вошли в список наиболее готовых к зиме округов Подмосковья
Подмосковье
28 сентября 2022, 18:33
Здание бывшего техникума в Ступине полностью реконструируют