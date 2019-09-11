Госкино Украины запретило с начала 2019 года два российских фильма

Два российских фильма не выпустили в прокат на территории Украины с начала 2019 года. Разрешение украинское Госкино выдало одной картине, произведенной в России.

Экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрирования фильмов при государственном агентстве Украины ознакомилась за указанный период с тремя кинолентами из РФ, сообщил «Интерфакс».

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В Госкино посмотрели «Громкую связь» режиссера Алексея Нужного, «Я так не думаю» Давида Даниеляна и короткометражку Евгения Никитина «Стрела».

Большинством голосов фильмы Никитина и Даниеляна для распространения и демонстрирования на украинской территории экспертная комиссия запретила.

«Громкую связь» выпустили в прокат, присвоив ленте индекс зрительской аудитории «16+». Прокатное удостоверение на нее действовало до конца мая.

В 2018 году под запрет Госкино попали три российских сериала. Разрешение на прокат агенство выдало трем российским кинолентам.

В августе стало известно, что жена экс-президента Украины Петра Порошенко вложила порядка 23 миллионов рублей в производство нового фильма. Картина посвящена войне в Донбассе и будет носить комедийный характер.