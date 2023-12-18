Мир 18 декабря 2023, 09:00 Госфинансирование ЭКО предусмотрели в Польше Президент Польши Дуда подписал закон о госфинансировании ЭКО для жителей страны Pxhere

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В Польше будут финансировать программы экстракорпорального оплодотворения за счет государства. Соответствующий закон подписал президент республики Анджей Дуда. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию главы государства.

«Акт, принятый сеймом, содержит положения о финансировании программ ЭКО из государственного бюджета Польши», — уточнили в канцелярии.

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На сегодняшний день в Польше стоимость самой процедуры ЭКО составляет до 17 тысяч злотых — примерно 4250 долларов. При этом пациенту необходимы лекарства за дополнительную сумму. Кроме того, посещение клиники им никто не оплачивает. Поэтому из-за приличных расходов многие поляки отказываются от этой процедуры.

В Московском области ЭКО доступно женщинам по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей». С начала 2023 года порядка пяти тысяч местные жительниц воспользовались этой процедурой.