Госдума заявила о страхе Зеленского встретиться с Путиным | 360°

Мир 04 ноября 2022, 08:23 Госдума заявила о страхе Зеленского встретиться с Путиным Депутат Шеремет: Зеленскому можно не приезжать на G20, там будут настоящие хозяева Украины Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Глава Украины Владимир Зеленский боится личной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Зеленский просто струсил. За глаза он может много чего наговорить в своих видеороликах, щеки надувать, храбриться, но когда приходит время личных переговоров, когда приходит время посмотреть в глаза, то сразу дает заднюю», — сказал он.

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По словам Шеремета, причина такого поведения — страх личной встречи с Путиным. Дело в том, что единственное, что может Зеленский, это начать оправдываться, как он продал свою страну и народ в угоду геополитических интересов Запада.

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Депутат уточнил, что Зеленскому ни к чему участвовать в саммите G20, ведь там будут присутствовать настоящие хозяева Украины — Соединенные Штаты и Великобритания.

Ранее Зеленский заявил, что не будет на саммите «Большой двадцатки» «G20» в Индонезии, если там будет Путин. Он также призвал призвал исключить Россию из G20.