Мир 16 февраля 2023, 13:19 Госдума выпустила обращение к Совбезу ООН о подрывах «Северных потоков» Госдума обратилась к Совбезу ООН с призывом расследовать подрывы «Северных потоков» РИА «Новости»

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Совету безопасности ООН необходимо срочно инициировать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы привлечь к ответственности заказчиков и исполнителей, поставивших под угрозу безопасность Евразии. Такое обращение приняли депутаты Госдумы. Текст документа опубликовали на сайте нижней палаты российского парламента.

Депутаты подчеркнули, что в расследовании американского журналиста Сеймура Херша представлены факты о причастности к подрывам газопроводов американских и норвежских военных, а также администрации президента США Джо Байдена.

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Авторы подчеркнули, что американский лидер несет прямую ответственность, так он отдал приказ о подрыве трубопроводов, причинив многомиллиардный ущерб энергетической инфраструктуре России и стран Европы.

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Опубликованное расследование должно стать поводом для организации международного расследования, наказания виновных и компенсации причиненного ущерба пострадавшим сторонам.

Постоянное представительство России в ООН предложило провести заседание Совета безопасности 22 февраля в связи с получением новой информации о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил представитель постпредства России Дмитрий Полянский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что ООН обладает всеми полномочиями для того, чтобы изучить новые факты о взрывах на «Северных потоках». Он подчеркнул, что не согласен с мнением, что ООН не обладает мандатом для организации международного расследования.