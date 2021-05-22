Госдума резко отреагировала на условие Киева по возобновлению поставок воды в Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек оценил заявление пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко. Ранее тот назвал «деоккупацию и демилитаризацию» Крыма главными условиями возобновления поставок воды на полуостров.

Бальбек подчеркнул, что об этом не может быть и речи.

«Деоккупации Крыма не будет, а значит, и демилитаризации тоже. Каждый останется при своем — мы с Россией, а они с водой, потому что Родину не меняют ни на что», — сказал Бальбек РИА «Новости».

Депутат также назвал «очередными бреднями» заявление Николенко о том, что это российские военные израсходовали всю воду на полуострове. Бальбек уточнил, что как раз армия РФ способствует водоснабжению полуострова. Но Киеву это признавать «не с руки».

Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что поставки воды из Днепра в Крым возобновятся только при условии деоккупации и демилитаризации полуострова. Он подчеркнул, что Россия сама должна снабжать Крым пресной водой, так как ее военные растратили весь имеющийся запас.

Николенко утверждает, что для бытового использования воды в Крыму хватает. Он не стал упоминать, что Украина в 2017 году возвела дамбу, лишившую полуостров водоснабжения.