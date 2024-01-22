Мир 22 января 2024, 15:35 Госдума раскритиковала указ Зеленского о «населенных украинцами» территориях России Депутат Новиков назвал неадекватным указ о «населенных украинцами территориях» Unsplash

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский находится в тяжелом положении, поэтому принимает «неадекватные решения». Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Новиков в беседе с Lenta.ru.

«Это уже даже нельзя считать какой-то пиар-деятельностью, поскольку она не имеет общего со здравым смыслом», — сказал он, комментируя указ об «исторически населенных украинцами территориях РФ».

Реклама

Политик предположил, что «режим Зеленского в преддверии полной агонии». Из-за этого глава Украины принимает решения, которые никак не отвечают реальному положению дел.

Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами» российских территориях. Документ якобы должен вернуть «правду об историческом прошлом ради украинского будущего». Согласно ему, Россия должна соблюдать международные обязательства и обеспечить украинцев, проживающих на ее территориях, правами на получение образования на украинском языке.

Ранее Зеленский решил легализовать двойное гражданство на Украине для всех, кроме россиян. Законопроект украинский лидер назвал «ключевым». Проект позволит предоставить гражданство иностранным наемникам, которые состоят в рядах армии Украины.