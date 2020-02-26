Госдума прописала Украине рецепт от войны

Вооруженный конфликт на Украине можно прекратить в два счета, уверен депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Достаточно уничтожить национализм. Так парламентарий отреагировал на выступление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, у которого открылась внезапная идиосинкразия на слово «Донбасс» и пришло прозрение о скором развале России.

«Слова „Луганская область“ и „Донецкая область“ никогда не звучали, звучало только слово „Донбасс“. Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества», — заметил депутат Госдумы. Его слова привело РИА «Новости».

А раз так, уверен российский парламентарий, украинские власти «должны предъявлять претензии сами к себе». По его наблюдениям, все больше и чаще в кулуарах власти Зеленского звучит мнение, что, мол, нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нем, развивать Украину без этого мятежного региона.

Как заметил ранее Данилов, слово «Донбасс» обычно использует Россия. Так «за поребриком» подчеркивают различия между разными частями Украины, например, Слобожанщиной и Галичиной. Так и Донбасс: когда упоминают это название региона, как бы подчеркивают, что он — не Украина.

«Потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса. Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», — добавил украинский чиновник.

«Украина — страна европейского позора и бешеного Средневековья», — констатировал по этому поводу журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил, что Данилов возглавляет СНБО: тот самый Совет, который не может справиться со своим собственным народом на фоне эпидемии коронавируса, из-за которой украинцы готовы растерзать и сжечь соотечественников только за то, что те побывали в Китае.