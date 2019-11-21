Госдума прокомментировала заявление президента Эстонии о «трудном партнерстве» с Россией

«Эстония, страны НАТО и Евросоюз всегда занимают соглашательскую позицию с теми решениями, которые предлагают США. Естественно, Россия всегда против того, чтобы был построен однополярный мир», — отметил Водолацкий.

Депутат обратил внимание на то, что Россия защищает соотечественников за рубежом.

«Эстония вводит дискриминационные меры, чтобы убрать из своей истории все, что связано с русским миром и русским языком. Конечно, мы на всех международных площадках открыто заявляем, что Эстония нарушает все международные договоры и соглашения», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Водолацкого, Эстонии не нравится, когда Россия публично заявляет о нарушениях бывшей республики. Он также заявил, что Россия всегда открыта для переговоров и нормализации отношений.

«Потому что от нормального диалога развивается экономика, растет благосостояние населения. Слова „трудный партнер“ говорят о том, что у них предвзятое отношение ко всему происходящему сегодня в России. Но если они готовы садиться за стол переговоров, то… двери открыты, мы готовы к диалогу», — пояснил депутат.