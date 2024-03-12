Мир 12 марта 2024, 13:26 Госдума приняла обращение к бундестагу в связи с участием Германии в преступлениях Киева Володин: принято обращение к бундестагу из-за участия ФРГ в преступлениях Киева РИА «Новости»

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Госдума приняла обращение к бундестагу на фоне обсуждения немецким военным командованием нанесения ударов по территории России. Об этом сообщил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Из аудиозаписи (речь о беседе немецких высокопоставленных офицеров, которую публиковала главред RT Маргарита Симоньян, — прим. ред.) следует, что руководство Германии фактически втягивает свою страну в третью мировую войну. Всем необходимо понимать: это преступление будет иметь самые тяжелые последствия для самих немцев», — указал он.

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Спикер Госдумы выразил уверенность, что депутаты бундестага, которые представляют интересы жителей Германии, должны знать о готовящихся преступлениях своего военно-политического руководства. Им следует сделать все, чтобы предотвратить трагедию.

«Госдума призывает бундестаг провести объективное расследование», — добавил Володин.

По его словам, немецким депутатам крайне важно сейчас не допустить действий, втягивающих Германию в вооруженный конфликт на стороне режима украинского президента Владимира Зеленского.