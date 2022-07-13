Госдума предложила упростить правила доставки грузов в Донбасс

Депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» предложили упростить правила доставки грузов в Донбасс. О внесении соответствующего законопроекта на рассмотрение в Госдуму в Telegram-канале рассказал лидер «СР» Сергей Миронов.

«Мы считаем, что таможенный контроль должен проводиться на основе правил Евразийского экономического союза, то есть в упрощенном порядке», — сообщил он.

Миронов напомнил, что он еще в мае направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором просил навести порядок на таможне. Депутат отметил, что его однопартийцы по всей стране собирали разнообразную помощь для жителей Донбасса. Однако сотрудники таможни отказывались пропускать груз.

«Чиновники ссылались на какие-то таможенные правила, хотя, по моему мнению, никаких реальных проблем не было», — поделился Миронов.

По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как саботаж. Он отметил, что часть проблем уже устранена. По мнению Миронова, подготовленный его однопартийцами законопроект ускорит интеграцию с ДНР и ЛНР.