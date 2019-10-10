Госдума потребовала проверить действия ФБР против Юмашевой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился с письмом к своей американской коллеге, спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Володин потребовал проверить действия ФБР в аэропорту Нью-Йорка в отношении депутата Инги Юмашевой.

«Рассчитываю на то, что по факту произошедшего в аэропорту города Нью-Йорка провокационного инцидента состоится проверка, по итогам которой действиям спецслужб США будет дана объективная оценка», — кроме прочего, сказано в письме. Документ процитировал ТАСС.

Кремль: США могут снова устроить провокации после случая с Юмашевой Подробнее

Также председатель Госумы выразил надежду, что происшествий, подобных тому, которое случилось в Нью-Йорке с российским парламентарием, больше не произойдет. Володин дипломатично назвал явную американскую провокацию «недружественными действиями».

Кроме того, Володин отметил, что действия американской стороны нанесли серьезный ущерб отношениям между Россией и США. По словам спикера Госдумы, урон нанесен в том числе межпарламентским коммуникациям.

Российского парламентария Ингу Юмашеву задержали в Нью-Йорке. В аэропорту ее час допрашивал сотрудник ФБР, закончив разговор фривольным предложением — оно было немедленно и с негодованием отвергнуто россиянкой.

Позже Юмашева назвала случившееся в Нью-Йорке «неприятным явлением». Также она посоветовала соотечественникам и коллегам «не обижаться» на подобные провокации.