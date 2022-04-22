Госдума посоветовала Украине «не заикаться» об ударах по России

Властям Украины лучше «впредь не заикаться» о возможных ударах по России и Крымскому мосту, подчеркнул депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА «Новости». В случае провокации никто не останется безнаказанным, добавил парламентарий.

«Любая с их стороны подобная провокация повлечет ответные меры по центру принятия решений в Киеве, при этом эти меры по своему масштабу будут в сотни раз страшнее. Поэтому впредь советуем киевскому режиму не заикаться об ударах по территории России и тем более по Крымскому мосту», — отметил Шеремет.

Он посоветовал Украине «даже не заглядываться на территорию Российской Федерации», добавив, что все получат по заслугам и «возмездие будет мгновенным».

О том, что Украина намерена устроить ракетный обстрел Крымского моста, ранее заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. В Кремле его слова расценили как анонсирование теракта. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что возможный обстрел не останется без ответа.