Депутат ГД ответил на заявление Генштаба о войне НАТО с Россией

По словам зампреда, беспокойство вызывают несколько направлений деятельности НАТО.

«Во-первых, увеличение финансовых средств на содержание структуры, проведение учений, которых становится все больше и больше, в том числе в европейской части. Одновременно увеличивается количество личного состава НАТО в Европе, в том числе Вооруженных сил США. Никуда не делась система ПРО, которая вроде бы развертывалась против Ирана, но находится в европейской части, наши вопросы по ней остаются без ответов. Идет постоянное бряцание оружием вокруг границ РФ. Не секрет, что в военных учениях, которые проводятся на европейской части, наше государство у них имеет статус противника», — уточнил Красов.

Он отметил, что Североатлантический Альянс давно не является оборонительным блоком. По мнению Красова, теперь США пользуются организацией, чтобы продвигать свои политические интересы.

«Последние события показывают, что НАТО не оборонительный блок, а псевдооборонительный. Это дубинка, которая используется для продвижения чьих-то интересов, в первую очередь одной заокеанской державы, которая претендует на исключительность», — добавил депутат.

Красов обратил внимание на то, что Россия — «сугубо мирная страна», но готова ответить агрессору.

«Мы намерены выполнять госпрограмму вооружения, гособороны, наши Вооруженные силы должны быть готовы к выполнению задач по своему предназначению. Проводить учения разного ранга на территории нашей страны. Мы как законодатели должны заботиться о выполнении соцгарантий со стороны государства в отношении военнослужащих, уволенных в запас, членов их семей. Наша страна — не агрессор, но любой агрессор получит серьезный отпор. Об этом свидетельствуют и уроки истории — откуда неприятель пришел, там война и была закончена», — заключил он.

Ранее начальник Генштаба ВС России первый замминистра обороны России генерал Валерий Герасимов подчеркнул, что пока нет предпосылок для крупномасштабной войны, однако ситуация в мире нестабильна.