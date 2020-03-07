Госдума оценила заявление Зеленского о выходе из переговоров по Донбассу

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий оценил высказывание президента Украины о выходе из переговоров по Донбассу. По его мнению, ничего хорошего из этого не получится.

Как рассказал Водолацкий в беседе с RT, глава Украины не сможет выйти из нормандского формата, потому что этого ему не позволят Франция и Германия. Он подчеркнул, что в речи Зеленского не просматривается диалог с руководством ДНР и ЛНР.

«Если киевская риторика и планы будут воинствующими, никакого прорыва не будет и Зеленскому через год придется либо опровергнуть свои слова, либо разорвать все отношения и полностью отказаться от Донбасса», — сообщил он.

Депутат отметил, что президент Украины «пытается внести неприемлемые для жителей Донбасса корректировки, не выполняя решений, принятых в рамках нормандского формата».

По словам Водолацкого, на текущий момент, прежние разрекламированные соглашения сворачиваются, войска ВСУ возвращаются на исходные позиции.

«Так что все предложения и решения Киева похожи на качели. Ничего хорошего и доброго из заявления украинского лидера не получится», — подытожил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из «нормандского формата» общения по Донбассу через год, если не будет никакого прогресса в переговорах.