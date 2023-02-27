Мир 27 февраля 2023, 13:03 Госдума отреагировала на обещание США пересмотреть статус Крыма Депутат Госдумы Чепа назвал пропагандой заявления США о статусе Крыма

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Пентагон и Госдеп США неоднократно поддерживали идею Украины перенести конфликт в Крым, хотя понимали, что это невозможно. Заявление о пересмотре статуса полуострова стало лишь очередным приемом пропаганды, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это не что иное, как определенный пропагандистский ход», — сказал он.

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Депутат выразил уверенность, что словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана не стоит доверять. Президент Украины Владимир Зеленский много раз заявлял о скором наступлении на Крым, а Пентагон и Госдеп поддерживали его. Однако, по словам Чепы, они понимали, что на самом деле украинская армия не пойдет на это — несмотря на поставки вооружений, у нее нет таких возможностей.

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Салливан заявил журналистам, что статус Крыма в будущем смогут пересмотреть, но США не станут принимать прямого участия в обсуждении. Он посоветовал киевскому режиму сосредоточиться на кратковременных задачах и укреплении положения на поле боя, а не возвращении полуострова.